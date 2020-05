Prefeitura instala painéis acrílicos de isolamento para atendimento ao público

Devido à pandemia de Covid-19, diversos serviços da Prefeitura de Rio Branco estão sendo oferecidos ao público em geral por meios remotos. No entanto, algumas atividades necessitam do contato presencial como é o caso do atendimento na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (Segati).

Como forma de minimizar o risco de contaminação pelo novo coronavírus durante o atendimento foram instaladas placas de acrílico nas mesas onde os servidores trabalham diretamente com o público, evitando o contato direto e obedecendo a regra de distanciamento social.

De acordo com as autoridades sanitárias, a maior forma de contágio de Covid-19 é pelo contato social especialmente por meio de gotículas de saliva da pessoa já contaminada quando espirra, tosse ou mesmo fala.

Por isso, a instalação dos painéis de isolamento é mais uma medida para reforçar as ações de prevenção já que as barreiras acrílicas minimizam a possibilidade de contágio, aumentando a segurança dos servidores e do público em atendimento, uma vez que contribuem para o necessário isolamento neste momento de pandemia.