Polícia prende dupla com armas de fogo, mudas de maconha e munição na Vila Acre

Mais uma ação do Policiais Militares do Tático do 2° batalhão resultou na prisão de dois homens, na apreensão de entorpecentes e armas de fogo no final da tarde desta segunda-feira (11) em uma casa na Travessa Jurandir, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento de rotina pela região, quando avistaram dois homens em atitude suspeita em frente de uma casa. Foi feito a abordagem em posse da dupla foi encontrado primeiramente 7 trouxinhas de cocaína. Os policiais adentraram a casa fizeram uma revista e encontraram 10 mudas de maconha, 2 escopeta, 1 balança de precisão, 10 cartuchos calibre 16 e uma arma de brinquedo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.