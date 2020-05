Inscrições para o Enem 2020 podem ser feitas a partir desta segunda (11)

Participantes devem ficar atentos para duas novidades na inscrição

Começa nesta segunda (11) o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e segue até o dia 22 deste mês. Os estudantes devem fazer a inscrição no site oficial do Enem.

Neste ano, o participante deve ficar atento a duas novidades no momento da inscrição. Obrigatoriamente, deverá incluir uma foto atual, que vai ser utilizada para auxiliar na identificação durante a aplicação da prova. Além disso, no momento da inscrição, o estudante deverá optar se quer fazer a prova na versão digital ou impressa.

A prova tradicional impressa tem aplicação prevista para os dias 1º e 8 de novembro. Já a versão digital está marcada para os dias 22 e 29 de novembro.

Independentemente da opção de prova, a estrutura do impresso e da digital será a mesma, conforme o edital do exame. Assim, tanto o Enem Digital quanto o tradicional serão constituídos de quatro provas objetivas, com 45 questões em cada uma e uma redação em língua portuguesa. No momento da inscrição, o participante deve escolher uma opção de língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol.

Isenção do Enem

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), todos os estudantes que se enquadrarem nos critérios incluídos nos editais publicados, mesmo sem ter conseguido fazer o pedido de isenção durante o período estipulado, terão a gratuidade garantida.

Sendo assim, estarão isentos para o Enem 2020 os candidatos que:

– Estão cursando a última série do ensino médio este ano, independentemente da modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo da Educação Básica;

– Tenham feito todo o ensino médio em escolas da rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada, e tenham renda per capita familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

– Declaram estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, porque fazem parte de família de baixa renda e estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Os estudantes que não conseguiram obter isenção da taxa de inscrição, porque não se enquadram nos critérios que garantem a gratuidade, têm até o dia 28 de maio para pagar o valor da taxa de inscrição que é de R$ 85.

Todas as informações a respeito do Exame, consulta sobre os resultados de pedidos de recurso para taxa de inscrição e outras questões, estão disponíveis no site do Enem, na Página do Participante ou no aplicativo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil