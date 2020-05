Ifac apresenta nesta terça (12) o aplicativo Previna para ajudar no combate a Covid-19

O Instituto Federal do Acre (Ifac) realiza nesta terça-feira (12) apresentação do aplicativo Previna, cujo objetivo é promover a comunicação direta entre a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a comunidade acreana.

O APP irá auxiliar o Governo do Estado no combate e prevenção ao novo coronavírus e se trata de mais uma ferramenta que está sendo produzida por estudantes e servidores do Ifac. A liberação para download deve ocorrer em junho.

Segundo Marlon Amaro Teixeira, gerente do projeto, o APP é de grande utilidade. “Por meio do aplicativo, o Governo do Estado vai conseguir abrir um canal direto de comunicação com as pessoas, a partir de mensagens e notícias, fazendo com que a população tenha acesso direto à informações correta”, disse em entrevista à Agência de Noticias do Acre.

Além de informações, a nova ferramenta também contará com um questionário que irá auxiliar os usuários em um autodiagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. Segundo Marlon Teixeira, o aplicativo reúne perguntas que fazem parte do aplicativo do Sistema Único de Saúde (SUS), como também de softwares que estão sendo utilizados em outros estados brasileiros.