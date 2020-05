Hospital de campanha do Juruá usa estrutura antiga de hospital regional

O Governo do Acre está aproveitando a antiga estrutura do Hospital Regional do Juruá para construir o hospital de campanha de Cruzeiro do Sul, unidade que fará o atendimento aos pacientes graves da Covid-19 na região. A obra estava abandonada e quando passar a pandemia será incorporada à unidade.

“Iremos utilizar uma estrutura do Hospital Regional do Juruá que estava abandonada há muitos anos. Desta forma, após a pandemia, teremos mais leitos de atendimento”, disse o governador Gladson Cameli.