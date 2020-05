Gladson agrega a seu gabinete militares ligados ao vice que haviam sido exonerados da Sejusp

O ex-presidente da Associação dos Militares do Acre (AME) o sargento Joelson Dias e o também sargento [Corpo de Bombeiros], Abrahão Púpio, que foram exonerados dos cargos que ocupavam na Secretaria de Justiça e Segurança Pública no dia 3 de abril, foram renomeados e lotados no Gabinete Militar.

A publicação está na edição desta segunda-feira, 11, no Diário Oficial.