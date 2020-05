Caseiro é morto em assalto à propriedade rural na região do seringal Cachoeira, em Xapuri

Um homem identificado como Lucimar Pinto de Oliveira, 54 anos, foi assassinado, na noite deste domingo (10), em Xapuri, em uma propriedade localizada no ramal do seringal Cachoeira. Segundo apurado pelo ac24horas, o homicídio se deu durante um assalto, quando uma motocicleta foi roubada.

A vítima é um caseiro de uma propriedade distinta da que foi assaltada. Ele costumava, segundo as informações prestadas pelo inspetor Eurico Feitosa, da Polícia Civil de Xapuri, dormir com certa frequência nessa localidade e teria reagido à ação dos criminosos que dispararam contra ele, pelas costas. O homem morreu no local.

Um equipe composta por policiais civis e militares se dirigiu à localidade ainda na noite do domingo, mas não foram encontradas pistas dos criminosos. O corpo da vítima foi levado para a cidade e está na Delegacia de Polícia aguardando ser recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Essa foi a segunda ação criminosa registrada na zona rural de Xapuri durante esse fim de semana. Na da última sexta-feira (8), uma propriedade rural foi invadida e teve mais de 40 cabeças de gado furtadas. Os dois casos estão sob trabalho investigativo da Delegacia Geral de Polícia do município.