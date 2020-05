Assaltante de 15 anos é ferido com um tiro após roubar duas vítimas no João Eduardo

O assaltante V.M.S.J, de 15 anos, foi ferido com um tiro nas costas na tarde desta segunda-feira (11) após roubar duas pessoas na rua Campo Grande, no bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o criminoso estava a pé e em posse de um simulacro (arma de brinquedo, abordou uma pessoa e subtraiu seus pertences, não satisfeito, o assaltante parou um homem que trafegava em uma moto e roubou o veículo da vítima. Um policial que estava passando no local ao perceber que se tratava de um assalto, reagiu e efetuou um tiro nas costas do criminoso, o neutralizando, e em seguida, o prendeu.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito criminal. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o assaltante ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O policial, as vítimas, o simulacro apreendido, juntamente com os bens recuperados, foram encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O adolescente infrator está disposição da justiça e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).