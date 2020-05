Acre chega a 1.460 casos de coronavírus e aumenta o número de mortos para 44

Como tem feito nos últimos dias, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou um boletim parcial no início da tarde desta segunda-feira, 11.

De acordo com os números, oficialmente os óbitos provocados por Covid-19 no Acre aumentaram para 44.

As três mortes são de J. B. S., de 65 anos, que apresentava comorbidade e foi internado, inicialmente, na UPA do Segundo Distrito, no dia 1º de maio, e morreu neste domingo, 10, na UTI do Into.

As outras duas mortes são de pacientes que não apresentavam históricos de outras doenças. R. N. F. S. é a segunda vítima, que também morreu neste domingo, 10, no Into, sem comorbidades informadas e a terceira vítima foi o paciente O. F. S., 28 anos, sem comorbidades informadas. Ele morreu nesta segunda-feira, na UPA do Segundo Distrito.

O número baixo de novos casos foi ocasionado porque só estão inclusos testes rápidos, como informou o boletim da Sesacre. “Treze novos casos da doença foram confirmados nesta segunda-feira, 11, totalizando 1.460 casos no estado. Apenas os resultados de testes rápidos foram acrescidos ao boletim desta segunda, uma vez que os resultados de PCR pelo Instituto Mérieux serão atualizados no boletim de terça-feira, 12”.