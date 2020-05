Vazamento de gás provoca incêndio em prédio no município de Feijó

Em menos de 24 horas, vazamento de gás provocou dois incêndios no Acre. Após a explosão seguida de incêndio em uma residência no bairro Novo Eldorado em Rio Branco que deixou uma vítima com 80% do corpo queimado, neste sábado, 9, a ocorrência foi no município de Feijó.

Em um prédio, onde funciona comércio de construção no pavimento térreo e apartamentos no pavimento superior, o fogo assustou moradores e a população. Os bombeiros acreditam que durante o uso de um fogão, a mangueira se desconectou, iniciando o incêndio.

Ao todo, foram 6 apartamentos atingidos. Uma tragédia de grandes proporções só foi evitada graças ao trabalho dos bombeiros que levaram mais de uma hora para conseguir controlar o incêndio, preservando a estrutura do prédio.

Felizmente, não há registro de vítimas.