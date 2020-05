Pesquisa diz que 70% apoiam quarentena, mas apenas 34,5% adotam isolamento em Rio Branco

70% dos acreanos apoiam o isolamento social e a quarentena, considerando-os fundamentais e devem ser adotados contra o coronavírus -mas apenas 34,5% seguem essas medidas, segundo pesquisa A Tribuna/Data Control divulgada neste domingo (10).

61,5% dizem que gostariam de seguir a quarentena mas tem de trabalhar.

Segundo a pesquisa, 19,5% defendem que o isolamento deveria ser vertical e só atingir as pessoas com mais de 60 anos ou que pertençam a grupos de risco e para 8% o distanciamento não é necessário. “O resultado mostra que a população de Rio Branco está bem informada e com opinião formada a favor da necessidade do distanciamento”, observa A Tribuna.

O Governo do Acre vem avaliando a possibilidade de instituir o lockdown no Estado, a medida mais rígida para enfrentar o coronavírus. A Tribuna/Data Control aferiu também a popularidade do governador Gladson Cameli nesta pandemia: 54% consideram ótimo ou bom o trabalho desenvolvido por ele contra o coronavírus.

A pesquisa A Tribuna/Data Control ouviu 400 pessoas nos dias 8 e 9 de maio em pontos de fluxo na Capital e o levantamento tem margem de erro de 4%, em um intervalo de confiança de 95%. Como não versa sobre matéria eleitoral, não há necessidade de registro prévio.