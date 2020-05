Parlamento Jovem Brasileiro adia inscrição e cria canais de informação para estudantes

Diante das medidas tomadas em todo o País para evitar o contágio e a propagação da Covid-19, a organização do programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) comunica mudanças para a seleção e realização do evento neste ano. Devido às incertezas quanto à reabertura das escolas e às alterações no calendário escolar deste ano, o prazo para inscrições no programa foi estendido até o dia 30 de junho.

Para minimizar a ausência do apoio escolar aos estudantes na preparação de seus projetos de lei, o Parlamento Jovem Brasileiro também vai disponibilizar novos conteúdos pedagógicos em seu site oficial e também em suas redes sociais (facebook e instagram). O objetivo é reduzir o impacto causado pela ausência da orientação dos professores nessa etapa.

Foi criado ainda um novo canal de inscrições – um número de WhatsApp exclusivo (61) 3216-1867 para qeuem não têm acesso à internet banda larga. O portal da Câmara dos Deputados tem maiores informações.