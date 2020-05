Acre tem 112 novos casos de coronavírus; mortes chegam a 41

O Dia das Mães, neste 10 de maio, chega com o aumento de casos de coronavírus. Como tem acontecido nos últimos dias, o crescimento é de mais de uma centena.

No boletim parcial divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde foram 112 novos casos neste domingo. O número total de pessoas contaminadas alcança 1.447 registros.

Infelizmente, mais uma pessoa morreu por causa da doença. O paciente é P. R. C. S., de 47 anos, que morreu na noite deste sábado, 9, na UTI/Covid do Pronto-Socorro de Rio Branco. Agora são 41 vítimas fatais da doença no Acre.