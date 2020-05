Mulher é executada com dois tiros na cabeça durante bebedeira

Mais um crime contra mulher foi registrado na capital. A jovem Cristina Raquel Santos de Barros, de 20 anos, foi morta com dois tiros na cabeça na madrugada deste domingo (10), Dias das Mães, em uma casa localizada no Conjunto Jorge Lavocat, na região do bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, na casa estava Raquel, seu namorado e outras pessoas ingerindo bebida alcoólica, quando começou uma confusão e uma pessoa em posse de uma arma de fogo efetuou dois tiros que atingiram a cabeça da vítima que caiu em cima da cama. Moradores chegaram a informar a polícia que por volta da meia noite, ouviram os tiros e viram várias pessoas saindo de dentro da casa. Os vizinhos informaram ainda que Raquel morava há poucos dias no bairro.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar ao local nada puderam fazer por Raquel que já se encontrava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. A polícia não conseguiu prender os autores do crime.

O corpo da jovem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).