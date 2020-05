Adolescente é abordado por criminosos e ferido com 5 tiros

O adolescente P.G.B, de 16 anos, foi ferido a tiros na tarde deste domingo (10) Dia das Mães. O crime aconteceu na rua da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente estava caminhando na rua quando homens não identificados, supostos membros de facção se aproximaram em um táxi, e um dos criminosos desceu do veículo e efetuou vários tiros contra a vítima que foi atingida com cinco projeteis. Após a ação os criminosos fugiram no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do veículo e dos autores do crime, e em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.