Polícia Civil prende traficante que tocava o terror na zona rural de Cruzeiro do Sul

Neste sábado, 9, a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu em flagrante por tráfico, F.A.P.S, de 26 anos. Além de traficar drogas o homem é acusado de aterrorizar os moradores da BR-307, região do Belo Monte, distante 60 km da cidade.

Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça do Amazonas. Durante o cumprimento do mandado os policiais encontraram com ele 153 gramas de oxidado de cocaína, 49 tabletes de maconha, 2 celulares e R$ 368 em espécie.

Segundo o delegado Alexnaldo Batista, F.A.P.S morava do bairro da Cohab e se mudou para a BR-307, próximo à comunidade Belo Monte, distante cerca de 60 km de Cruzeiro do Sul. Lá passou a traficar e também ameaçava os moradores sendo o terror da localidade.

O acusado já tem várias passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.