Paciente com Covid-19 internado no INTO é esquecido, fica sem jantar e sem água para beber

A gestão da empresa Mediall Brasil Gestão em Saúde, na administração dos leitos de Covid-19 no INTO, começou com o pé esquerdo. Aliás, pé esquerdo é o mínimo que se pode dizer.

Um paciente que foi transferido do PS para o INTO simplesmente ficou sem jantar e sem água para beber durante esta sexta-feira, 8.

O absurdo foi denunciado pela filha de um paciente. Ela, que prefere não se identificar, contou que o pai entrou em contato para que fosse providenciado água, já que estava com sede e não tinha no local. Ainda pediu que fosse levada em grande quantidade, já que os outros pacientes estavam na mesma situação.

Além da falta de água e comida, a filha conta que foi pedido ainda que ela comprasse um medicamento, já que não havia no local.

O mais grave é o motivo para que tamanho descuido com um paciente internado tenha acontecido. Simplesmente houve a troca de plantão sem que ninguém se atentasse para que fosse pedido água e alimentação para o paciente.

A informação foi confirmada pela Mediall e a Sesacre, que se pronunciaram por meio de uma nota:

NOTA PÚBLICA

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a Empresa Mediall Brasil, esta última responsável pela administração dos leitos de UTI e enfermarias para pacientes com Covid-19 no Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC), esclarecem que no momento da distribuição da alimentação aos pacientes, na noite desta sexta-feira, 8, por falta de informação dos profissionais de plantão, um paciente ficou sem uma refeição.

Mas a situação foi logo contornada, segundo o médico Hilton Picelli, chefe da equipe de médicos da empresa, que administrará os leitos do Into-AC. Segundo o profissional, o mesmo aconteceu com relação à água, que segundo ele “pediram para familiares levar aos pacientes. No entanto, tínhamos água lá”.

Com relação à questão da medicação comprada pela família do paciente, a empresa garante a medicação intra-hospitalar, usada dentro da unidade, e a solicitação do referido medicamento aos familiares aconteceu porque ele está com previsão de ir para casa, recebendo alta.

Rio Branco, AC, 9 de maio de 2020.

Mediall Brasil

Secretaria de Estado de Saúde do Acre