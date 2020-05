Mulher tem 80% do corpo queimado após explosão provocada por vazamento de gás

A explosão de uma botija de gás de cozinha, seguida de um incêndio, deixou uma moradora do bairro Novo Eldorado com 80% do corpo queimado.

Maria Odília foi retirada da casa e teve os primeiros atendimentos realizados por bombeiro até a chega do Samu, que levou a dona de casa para o pronto-socorro.

A explosão fez um grande estrago na estrutura da casa e as chamas se propagaram pela cozinha e sala.

Incêndio criminoso

Outra ocorrência foi um incêndio registrado na madrugada desta sábado no ramal da Garapeira, no bairro Santa Maria.

O incêndio, provavelmente criminoso, segundo o Corpo de Bombeiros, consumiu praticamente toda a residência.

Felizmente, não havia ninguém na residência e os prejuízos foram apenas materiais.