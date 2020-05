Faccionários não respeitam quarentena e ferem ex-presidiário a tiros no Santa Helena

As facções continuam fazendo suas vítimas sem se preocuparem com a disseminação do coronavírus e ‘bala vem cantando’ na capital. O alvo da vez foi o ex-presidiário Jeferson Pereira da Silva, de 27 anos, ferido a tiros durante uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (8) no bairro Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Jeferson estava caminhando na rua quando homens não identificados, supostos membros de facção se aproximaram em um carro preto, em em posse de armas de fogo, efetuaram vários tiros em direção da vítima. Jeferson foi ferido com um tiro. Mesmo ferido a vítima ainda conseguiu correr e fugir dos criminosos entrando em uma residência. Após ação os membros da facção se evadiram do local.

Populares ajudaram Jefeson e o encaminharam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito, em seguida, uma ambulância do SAMU conduziu o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheram as características do veículo e dos autores e fizeram rondas na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).