Exército anuncia operação para recuperar BR-364 entre o Rio Andirá e Sena Madureira

Com o início do verão amazônico, o 7º Batalhão de Engenharia de Construção aumentou, em 4 de maio, a sua força de trabalho nas obras de conservação da BR-364 no âmbito da Operação Taquari.

O canteiro está situado no trecho entre o rio Andirá, em Bujari, no km 179 e a cidade de Sena Madureira, no km 274.

A Operação Taquari é fruto da parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e estão sendo realizados trabalhos de fresagem, revestimento asfáltico, recuperação de base e recuperação de bueiros e pontes, a fim de manter e de possibilitar o fluxo logístico perene desse importante eixo de ligação entre a capital, Rio Branco, e o extremo oeste do Estado.