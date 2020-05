Preço da gasolina no Acre é o segundo maior do país

O preço da gasolina fechou em queda de 6,32% no mês de abril no Acre, segundo a ValeCard. Apesar da queda, o preço praticado no Acre ainda é o 2º maior do país, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.

A gasolina apresentou em janeiro deste ano preço médio de R$5,01/litro. Em fevereiro, R$ 5,03; março, R$ 4,98 e abril R$ 4,67.

No País, o valor médio do litro do combustível n ficou em 4,23 reais. No ano, a queda acumulada é de 11,17%. Os estados que tiveram as maiores quedas no valor da gasolina em abril foram Paraná (-13,85%), Distrito Federal (-12,95%) e Mato Grosso (-11,51%). Em São Paulo, o preço caiu 9,14%. O Amapá foi o único estado a registrar alta no valor em abril (+2,76%).

Ao analisar o valor do preço médio por litro, Paraná e Santa Catarina têm os preços mais baixos do país, de 3,777 e 3,863 reais, respectivamente.

Estado jan fev mar abr %

Rio de Janeiro 5,127 5,105 5,035 4,678 -7,09% Acre 5,019 5,038 4,985 4,67 -6,32% Amazonas 4,571 4,793 4,736 4,543 -4,08% Pará 4,885 4,874 4,824 4,508 -6,55% Alagoas 4,79 4,742 4,687 4,405 -6,02% Sergipe 4,815 4,797 4,692 4,382 -6,61% Tocantins 4,867 4,823 4,769 4,38 -8,16% Minas Gerais 4,942 4,896 4,807 4,374 -9,01% Rondônia 4,762 4,736 4,687 4,362 -6,93% Ceará 4,769 4,755 4,651 4,331 -6,88% Bahia 4,718 4,632 4,62 4,264 -7,71% Piauí 4,832 4,834 4,697 4,237 -9,79% Maranhão 4,668 4,598 4,519 4,236 -6,26% Mato Grosso 4,899 4,844 4,761 4,213 -11,51% Mato Grosso do Sul 4,466 4,568 4,593 4,2 -8,56% Roraima 4,580 4,452 4,409 4,152 -5,83% Espírito Santo 4,789 4,738 4,576 4,146 -9,40% Goiás 4,794 4,733 4,596 4,121 -10,34% Rio Grande do Sul 4,789 4,715 4,627 4,12 -10,96% Pernambuco 4,618 4,592 4,489 4,12 -8,22% Rio Grande do Norte 4,790 4,69 4,551 4,112 -9,65% Amapá 4,206 4,201 3,986 4,096 2,76% Paraíba 4,500 4,453 4,361 4,027 -7,66% São Paulo 4,463 4,463 4,388 3,987 -9,14% Distrito Federal 4,56 4,53 4,44 3,865 -12,95% Santa Catarina 4,417 4,364 4,291 3,863 -9,97% Paraná 4,511 4,49 4,384 3,777 -13,85% Preço médio 4,762 4,683 4,598 4,23 –8%