Acre sai da lanterninha em ranking de transparência da Covid-19

O Governo do Acre está comemorando citação positiva no índice de transparência dos dados da Covid-19 após figura na ´lanterna´ dos Estados por semanas seguidas.

A decisão de usar software livre foi elogiada no último boletim semanal do Open Knowledge, que criou um raking de transparência dos dados do Covid-19 entre os Estados brasileiros.

O Acre vinha se alternando com outros Estados nas últimas colocações mas nesta sexta-feira (8) obteve desempenho bem melhor e é o 14º mais transparente com 55 pontos em 7 de maio e seu nível de transparência de transparência saiu de “opaco” para “médio”. Subiu sete pontos com a publicação do portal exclusivo para os dados de entradas e saídas com o Covid-19.

Espírito Santo com 98 pontos tem o melhor índice. O Estado que agora ocupa o lugar do Acre é Roraima, com apenas 40 pontos.

O volume de gastos com a doença no Acre tem sido motivo de questionamento de alguns deputados na Assembleia Legislativa. O deputado Roberto Duarte, por exemplo, chegou a perguntar: “onde está indo tanto dinheiro?”.