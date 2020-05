Vereador mostra compra de álcool gel da Seinfra por R$ 19,80

O vereador Emerson Jarude (MDB) voltou às redes sociais na manhã desta sexta-feira, 08, para rebater a Nota Pública emitida pela prefeitura de Rio Branco, em que alegam ser falsa a acusação de superfaturamento.

A denúncia de Jarude aponta que houve um possível superfaturamento na compra de 70 mil frascos de álcool em gel. De acordo com o vereador, a prefeitura pagou o valor total de R$ 3 milhões, sendo que poderia ter pago apenas R$ 1,3 milhão, caso tivessem comprado o mesmo produto no mercado local que estava saindo R$ 19,80 o litro.

Jarude apresentou como prova a aquisição de uma compra realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), no mesmo período ao qual a Secretaria de Saúde do Município, fez a compra do álcool gel no valor de R$ 44,00 o litro.

O documento da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) mostra a compra de 5 litros por R$ 99,00 sendo que dividido o preço total de R$ 99,00 por litro cada, o preço sairia R$ 19,80 o litro.

“Infelizmente, a prefeita Socorro Neri preferiu defender a farra da Secretaria Municipal de Saúde, que comprou por R$ 44 o litro, ao invés de elogiar a SEINFRA que fez um bom serviço e respeitou o dinheiro do contribuinte. Qual será a próxima desculpa?”, questionou Jarude.

Em resposta aos novos questionamento do parlamentar, a assessoria da prefeitura de Rio Branco encaminhou apenas a mesma nota pública divulgada na quinta-feira, 7.