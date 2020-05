Prefeitura de Rio Branco é acusada de superfaturamento em compra de 70 mil frascos de álcool gel

Pesa sobre a Prefeitura de Rio Branco uma grave acusação de um possível superfaturamento na compra de 70 mil frascos de álcool em gel. De acordo com a denúncia, a prefeitura pagou o valor total de R$ 3 milhões. Cada frasco de álcool em gel saiu por R$ 44,00, enquanto o mesmo produto é comercializado, no mercado local, por menos da metade do preço, R$ 19,80.

A diferença de preço resultaria na economia de mais de R$ 1,6 milhão aos cofres públicos. Uma vez que os 70 mil frascos poderiam ser adquiridos, no mercado local, por pouco mais de R$ 1,3 milhão.

A denúncia foi feita pelo vereador Emerson Jarude, em sua rede social, nesta quinta-feira, 7. No vídeo, ele promete pedir “o cancelamento da dispensa de licitação e entregar para a prefeita três cotações”.

Em nota, a Prefeitura de Rio Branco classificou como uma “falsa denúncia de superfaturamento no preço do litro de álcool em gel 70% adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde”.

A assessoria da prefeitura alegou que a denúncia é “uma tentativa torpe e vergonhosa de tentar desqualificar o trabalho dos que estão, dia e noite, empenhados em minimizar os danos da crise em nossa cidade, por interesse meramente eleitoral”.

“A prefeitura precisava desse produto, além de máscaras e luvas, para fornecer aos profissionais de saúde e manter as unidades de saúde e outros serviços essenciais funcionando. Nossos profissionais de saúde precisavam e exigiam a imediata aquisição desses EPIs. O procedimento de “dispensa de licitação” foi realizado, por meio de cotação de preços com as empresas que garantiam a entrega no prazo necessário. Era isso que a situação exigia naquele momento e foi isso que a gestão municipal fez”.

Por fim, a prefeitura esclareceu que o processo encontra-se disponível no Portal de Transparência, como exige a legislação e tem sido prática da gestão municipal.