População continua nas ruas após Acre ultrapassar os 1.100 casos de Covid-19

O Acre registrou nesta sexta-feira, 8, 1.177 casos positivos de Covid-19. Mesmo em meio às orientações de distanciamento social e isolamento repassadas pelos órgãos públicos e autoridades da saúde estadual, a população não tem seguido a risca as medidas de combate à contaminação pelo coronavírus.

Nesta sexta-feira, o fotojornalista do ac24horas ainda flagrou movimentação acentuada nas ruas da capital acreana, mais especificamente no Centro. Fato que pode ter favorecido a aglomeração de pessoas na região central da cidade é a aproximação do Dia das Mães, a ser comemorado no próximo domingo, dia 10.

O decreto governamental que impõe a suspensão temporária do comércio em geral não impede que alguns estabelecimentos considerados não essenciais durante a pandemia ainda funcionem, mesmo que de forma não autorizada.

Enquanto isso, a curva de infectados vem subindo drasticamente a cada 24 horas. Foram 163 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus nesta sexta, o número é mais do que o dobro desta quinta-feira, 7, quando 71 novos casos tinham sido confirmados.

A secretaria de estado de Saíde (Sesacre) também confirmou duas novas mortes. Um homem de 71 anos, cujas iniciais são L. C. P, falecido na quarta-feira, 6, e uma mulher de 69 anos, com iniciais Z. B. R., que morreu nesta quinta-feira, 7. O número de óbitos agora é de 38 no estado.