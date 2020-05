O pior estar por vir…

Não é difícil compreender o desespero do presidente do Jair Bolsonaro (sem partido), dos prefeitos, governadores, empresários que tem deixado a maioria do povo brasileiro sem rumo. Completamente perdido. Como diz o Oráculo: “Como ovelhas que não tem pastor”; “multidões no vale da decisão”, no caso, no vale da indecisão.

Ninguém sabe para onde vai, muitos menos o que fazer. Isto, sem falar na Rede Globo de Televisão que quer governar o Brasil, ditar normas, regras morais, sociais de “seu modelo civilizatório” das bancadas dos seus jornais, especialmente do JN.

Estados e municípios não se prepararam para o enfrentamento a pandemia da Covid-19. O nosso povo não tem traços da disciplinada cultura oriental. Estamos tratando a doença como uma “gripezinha” mesmo. O sistema de saúde entrando em colapso, a contaminação se espalhando e o número de mortos aumentando.

Se por parte do governo federal falta racionalidade, planejamento, direção, orientação; por parte do povo unidade, obediência as normas e regras de convivência. E o pico da doença que não chega?! Como dizia o pensador alemão Nietzsche, “Quanto mais perto do topo a escalada se torna mais difícil”. É isso que mais preocupa. Porque, ao que parece, o pior ainda está por vir. Se alguém estiver vendo luz no fim do túnel avise aos demais…

. À noite, quando me deito, fico imaginando qual será a confusão do dia seguinte em que o presidente Jair Bolsonaro vai criar ou se enfiar.

. Ô homem difícil de lidar, sô!

. O Rodrigo Maia só tem a cara de santo, é do tipo que esconde a unha, passa pela porta e deixa o rabo de fora.

. Realmente a montanha do Sérgio Moro pariu um rato!

. Impeachment é golpe!

. O governador e a prefeita Socorro Neri só tem cabeça para lidar com os graves problemas causados pela pandemia.

. Abordagens eleitorais nesse momento é impróprio, inconveniente!

. Entretanto, a política faz parte da vida, o combate ao coronavírus se dá a partir de decisões políticas; toda epidemia, endemia e pandemia tem dimensão política.

. Assusta muito ver pessoas amigas, conhecidas na cidade, tão próximas estarem morrendo pelo coronavírus.

. É triste!

. Enquanto isso nas redes sociais os grupos radicais travam a guerra das fake news dia e noite, noite e dia.

. O pai da mentira é o satanás!

. Ao que parece, tem uma penca de filhos!

. A pandemia da Covid-19 chegou em Epitaciolândia e Brasiléia.

. Em Cobija surgiram 11 casos, a presidente de lá fechou e isolou o pais interna e externamente no início da pandemia.

. Dos 11 casos de Cobija, 10 se recuperaram e um morreu!

. Na Bolívia, quem é pego descumprindo a quarentena levava uma surra de palmatória na mão ou na região dos glúteos.

. Sem as calças, para ser mais eficiente!

. Por lá, quem faz cumprir a lei não são as autoridades, mas o povo a partir da determinação da presidente.

. Por aqui, a canoa além de não ter quilha, uma rema para frente e outro para trás!

. Enquanto isso, o rio está correndo e a cachoeira bem a frente, dá para ouvir o barulho das águas.

. Bom dia!