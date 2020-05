Mesmo com obras inacabadas, pacientes são com Covid-19 são transferido para o INTO

Pacientes que antes estavam internados na UPA do 2º Distrito ou em uma das alas do Pronto-Socorro de Rio Branco começaram a ser transferidos nesta quinta-feira, 8, para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC). Um senhor de 54 anos de idade ocupou um dos 11 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) do novo hospital de referência no tratamento da doença, em Rio Branco.

Mesmo com a obra não finalizada, o governo resolveu acelerar a transferência dos infectados pois o Acre já tem mais de 1 mil casos confirmados de coronavírus.

Segundo o Estado, as obras no Into seguem em ritmo acelerado. Em breve, mais 12 leitos de UTI e outros 48 leitos de enfermaria serão concluídos. Nos próximos dias, o governador Gladson Cameli assinará as ordens de serviço para a construção dos hospitais de campanha de Rio Branco e Cruzeiro Sul.

“Estamos fazendo um transporte gradativo, com toda segurança e aparato para realizar esse transporte. Existe uma logística, que tem que ser gradual, para trazer 11 pacientes mais críticos que estavam no terceiro andar do Pronto-Socorro e que precisam de terapia intensiva e agora estão aqui no Into, lembrando que essa unidade foi totalmente adaptada para o tratamento de Covid-19. Contamos com a equipe completa de médicos e outros profissionais da Saúde, além de todos os equipamentos e medicamentos necessários para que o tratamento seja feito na unidade”, explicou o secretário de Saúde, Alysson Bestene.