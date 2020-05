Manoel Urbano comemora a compra de ambulâncias e mais 14 veículos para o município

A população de Manoel Urbano acaba de ser beneficiada com a chegada de 16 novos veículos que serão distribuídos entre órgãos de primeira necessidade no município. Pela primeira vez, a cidade terá ambulâncias à disposição. O prefeito

Altanízio Taumaturgo Sá comemorou a aquisição dos veículos que se deu por meio recursos próprios do município e de emendas parlamentares dos deputados Flaviano Melo e Jéssica Sales. Contou ainda com emenda do governador Gladson Cameli enquanto ainda era senador pelo estado.

A secretaria de Assistência Social recebeu três carros e um micro-ônibus. A pasta da saúde no município recebeu duas ambulâncias e quatro carros de pequeno porte. A secretaria de Obras, Agricultura e Meio Ambiente ficou com veículos pequenos e um caminhão prancha, equipamento usado para o transporte de máquinas pesadas e outras cargas de grandes dimensões e indivisíveis.

Apenas três cidades no Acre possuem o caminhão prancha, e agora Manoel Urbano é uma dessas cidades. Com o veículo, será possível fazer o deslocamento de materiais grandes e de difícil manuseamento nas obras e construção civil.

Segundo o prefeito, a entrega desses veículos visa facilitar a vida dos moradores, principalmente na área da saúde, agricultura, educação e assistência social. “Isso vai melhorar a vida das pessoas que dependem de um transporte, seja para ir para a capital em busca de um atendimento médico, seja para auxiliar nos serviços de produção rural”, explica Sá.

A secretaria de educação recebeu uma caminhonete, dois quadrículos, quatro motocicletas e duas voadeiras, uma embarcação utilizada no transporte fluvial de alunos.