Mâncio Lima e Rodrigues Alves lideram em focos de queimadas no Acre

O acumulado de focos de queimadas no Estado do Acre, entre o início do ano (1/1) até 6/5/2020, mostra que foram registrados 21 pontos, segundo dados do satélite de referência, o Aqua Tarde.

Os municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Cruzeiro do Sul foram os que apresentaram o maior número de focos acumulados no período.

Utilizando os dados de todos satélites, neste mês de maio houve registro de 10 focos de queimadas, nos municípios de Rio Branco, que apresentou 3 focos, Brasileia com 2 focos, Epitaciolândia (2), Xapuri (2), Sena Madureira (1) e Feijó (1).

Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.