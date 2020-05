Kátia Rejane dá “puxão de orelha” em Alessandra Marques: “promotor não tem capacidade técnica para prescrever cloroquina”

Após a promotora Alessandra Garcia Marques, da promotoria de Defesa do Consumidor, defender nas redes sociais o uso da Cloroquina para o tratamento de Covid-19, a Procuradoria-Geral de Justiça do Acre, Katia Rejane, divulgou na tarde desta sexta-feira, 8, uma nota de esclarecimento afirmando que Promotores de Justiça não possuem capacidade técnica ou conhecimento para indicar ou prescrever uso da cloroquina ou qualquer outro medicamento para o tratamento do novo coronavírus Sars-CoV-2 (Covid-19).

“Portanto, a Instituição recomenda à população do estado do Acre, a adoção dos protocolos e orientações oficiais que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde vêm recomendando”, frisou Katia.

A chefe do Ministério Público reforçou em seu comunicado a exclusividade técnica das funções institucionais. “O MPAC reforça que cabe, tão somente, às autoridades de saúde e, notadamente, à sua comunidade científica nacional e internacional, fazer orientações e recomendações quanto ao uso de qualquer medicamento e seus protocolos de tratamento”, disse.

A indicação do MP do Acre é de que a população prossiga seguindo as recomendações fundamentadas pela OMS e Ministério da Saúde. “Ao MPAC cabe, enquanto instituição jurídica e garantidora dos direitos da sociedade, acompanhar, zelar e assegurar que a população siga um tratamento seguro e fundamentado nas orientações indicadas por profissionais a quem cujas competências são exclusivas.”, finalizou.