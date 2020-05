Isolamento social variou na faixa dos 45% em Rio Branco

O índice de isolamento social variou de 52% a 46% na cidade de Rio Branco entre 1 e 6 de maio, informa levantamento da Prefeitura da Capital. O domingo, 3 de maio, apresentou a melhor marca da semana: 54,5% dos rio-branquenses ficaram em casa nesse dia.

“A leitura do Índice de Isolamento aponta oscilação da população rio-branquense no cumprimento desta que é uma das principais recomendações dos especialistas”, diz a Prefeitura.

Especialistas de todo o mundo falam diariamente sobre a importância do Isolamento Social para contenção do novo coronavírus, mas tanto Rio Branco quanto o Estado do Acre em geral estão longe do ideal, que é 70% da população sem sair de casa.