Inscrições para o Enem 2020 começam na próxima segunda e vão até dia 22 de maio

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 começam na próxima segunda-feira, dia 11, e vão até o dia 22 de maio. Elas poderão ser feitas por meio da página do Enem na internet.A partir deste ano o Enem terá duas modalidades de provas, as impressas, com aplicação prevista para os dias 1º e 8 de novembro, e as digitais, para os dias 22 e 29 de novembro.

O participante que optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção. Em ambos os métodos de exames serão aplicadas quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa.

Será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e deverá ser pago até 28 de maio.