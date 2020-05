Idaf divulga resultado final da prova discursiva de processo seletivo simplificado

Nesta sexta-feira, 8, o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), tornou público as respostas aos pedidos de revisão e o resultado final da prova discursiva referente ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

O certame visa contratação de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.

O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (08). As respostas aos pedidos de revisão do resultado preliminar da Prova de Títulos estão disponíveis no site: www.ibade.org.br.

