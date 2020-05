Casa Civil nega que Gladson tenha coronavírus, mas informa que novo teste será feito

O governador Gladson Cameli não foi diagnosticado com Coronavírus (Covid-19). A informação foi repassada pelo secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, que está na tarde desta sexta-feira, 8, participando de uma reunião com o chefe do executivo em videoconferência com os 22 prefeitos do Acre. A mesma informação também foi repassada pela Secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro.

O boato de que Cameli havia contraído o vírus circulou nos bastidores da política após jornalistas de Cruzeiro do Sul, que participaram de uma entrevista coletiva na semana passada com o governador, serem diagnosticados com o vírus. Pelo menos dois profissionais foram testados positivos e os demais foram orientados a fazer o exame.

O ac24horas apurou que até o momento todos os testes feitos pelo governador deram negativo, mas para que não paire nenhuma dúvida, um nova testagem será feita ainda hoje. Assim que tiver um diagnóstico em mãos, o governo deverá se pronunciar oficialmente.