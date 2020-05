Ex-vereador e sindicalista, Luiz Anute é exonerado por Gladson

O ex-vereador e sindicalista Luiz Anute dos Santos foi exonerado pelo governador Gladson Cameli na edição desta sexta-feira, 8, do Diário Oficial.

Anute ocupava cargo de chefe de departamento no IMAC, que é da cota do Solidariedade, partido da deputada federal Vanda Milani, cujo o filho, Israel Milani, que atualmente é secretario estadual de meio ambiente, é o presidente da sigla no Acre.

Anute, que foi vereador em 2008, já dirigiu a executiva do partido no estado.