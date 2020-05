Depasa diz que desinfectou mais de 100 espaços públicos contra Covid-19

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) diz que desde 28 de março fez recentemente a desinfecção de mais de 100 espaços de maior circulação de pessoas em Senador Guiomard e Rio Branco.

A programação inclui áreas externas de hospitais, postos de saúde, centros comerciais, mercados, órgãos públicos e unidades do sistema penitenciário. O objetivo é manter as áreas livres do coronavírus, causador da Covid-19.

O coronavírus pode permanecer por horas e até dias nos ambientes, dependendo da superfície. Durante a desinfecção, o trabalho consiste na aplicação de solução à base de hipoclorito a 1%. A mistura antioxidante elimina a presença do vírus no local onde é aplicada a solução.