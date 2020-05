Banco do Brasil fecha agência do centro após vigilante ser diagnosticado com coronavírus

Uma das agências mais antigas do Banco do Brasil em Rio Branco foi fechada na manhã desta sexta-feira, 8.

A agência, localizada na Rua Arlindo Porto Leal, no centro da capital acreana, foi fechada por determinação da superintendência do banco após um vigilante que trabalha no local ser diagnosticado com coronavírus.

Para garantir a segurança dos servidores e clientes, a agência foi fechada para uma completa higienização.

“A saúde dos nossos clientes e servidores está me primeiro lugar. Por isso, decidimos fechar, higienizar toda a agência e retornamos ao funcionamento normal na próxima segunda-feira”, diz Márcio Carioca, superintendente do Banco do Brasil no Acre.