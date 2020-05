Após reclamação, Sesacre volta atrás e decide que adotará escala na maioria dos setores

Depois que diversos servidores da sede da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) protestaram contra decisão do secretário Alysson Bestene que determinou a volta de todos os servidores ao trabalho, mesmo com o aumento nos de coronavírus, a gestão voltou atrás e anunciou mudanças.

De acordo com um informativo assinado pelo secretário, os servidores da Secretaria de Saúde que atuam na sede administrativa irão trabalhar em foram de escala, para que não haja aglomeração nos setores.

A medida, de acordo com a Sesacre, não se aplica aos servidores dos setores financeiro, departamento de planejamento, divisão de contabilidade, controle interno, diretoria jurídica, departamento de compras e departamento de atas e contratos, que de acordo com a determinação do secretário vão funcionar em horário normal de expediente.