Gladson faz teste e resultado para Covid-19 dá negativo

Após a circulação de informações de que o governador Gladson Cameli teria sido diagnosticado com Covid-19, a Secretaria de Saúde tratou de realizar dois testes rapidamente na tarde desta sexta-feira, 8, para comprovar que o chefe do executivo não estava doente.

“Diante das especulações de que o governador Gladson Cameli teria testado positivo para o exame do Covid-19, esclarecemos que o governador realizou o exame duas vezes nesta sexta-feira (08), sendo o resultado negativo”, disse a secretária de comunicação, Silvânia Pinheiro, que enviou ao ac24horas a foto do teste rápido.

O boato de que Cameli havia contraído o vírus circulou nos bastidores da política após jornalistas de Cruzeiro do Sul, que participaram de uma entrevista coletiva na semana passada com o governador, serem diagnosticados com o vírus. Pelo menos dois profissionais foram testados positivos e os demais foram orientados a fazer o exame.