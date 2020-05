Agência da Caixa do Centro fecha após funcionários apresentarem sintomas de Covid-19

Ao menos três funcionários da agência da Caixa situada na Avenida Brasil, região central de Rio Branco, apresentaram sintomas de Covid-19 e o banco teve de ser interditado temporariamente. A previsão é de que os atendimentos na agência sejam retomados neste sábado, dia 9. Desde que o auxílio emergencial do governo federal começou a ser pago, o banco reunia centenas de pessoas em longas filas.

A agência está fechada nesta sexta-feira, 8, para ser higienizada. Os atendimentos da Caixa do Centro foram transferidos para outas as agências, como Estação Experimental e do Bosque na capital acreana.

Todos os funcionários da Caixa que entraram em contato com os três casos com suspeita de Covid-19 estão em quarentena.

Funcionários de outras três agências vão formar a equipe que deve atender neste sábado no local. Esta não é a primeira vez que uma agência da Caixa é fechada por ter funcionários com suspeita de infecção do coronavírus, a primeira foi a agência da Estação Experimental.