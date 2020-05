Souza Araújo tem caso de coronavírus confirmado em interno

A casa de acolhida Souza Araújo, onde atualmente residem 25 portadores de hanseníase, tem o primeiro caso confirmado de coronavírus.

O idoso Luiz Gonzaga da Silva, de 73 anos, já vinha alguns dias com sintomas da doença. No último sábado, 2, o paciente teve uma piora no quadro de saúde e foi levado de Samu para a UPA do 2º Distrito. Fez o exame e como é um paciente com problema renal foi encaminhado ao Hospital do Idoso.

Uma servidora da Souza Araújo, que pede para não ser identificada, conta que o paciente é interno, mas sai frequentemente para fazer hemodiálise. Acredita que foi em uma dessas saídas que tenha contraído a doença.

“Eu não consigo entender como um paciente com suspeita de covid é encaminhado para o Hospital do Idoso. Agora nós estamos todos com muito medo”, diz a servidora.

Segundo a denunciante, a chefe de enfermagem da casa de acolhida está sentindo os sintomas e pode ter contraído a doença do idoso. “Tem uma enfermeira, que inclusive é chefe da enfermagem que está sentindo todos os sintomas. O caso está sendo abafado pela direção, mas a gente precisa da ajuda de vocês para que seja feita alguma coisa. Não vieram fazer nenhum tipo de testagem, quem trabalha na cozinha não usa nenhum equipamento de proteção. Quem ainda se cuida são as enfermeiras”, afirma.

A servidora conta que a preocupação é muito grande por conta de todos os internos serem do grupo de risco. “Nosso quadro de funcionários está muito reduzido. Lá só temos pacientes do grupo de risco. Se o coronavírus se espalhar vai ser um desastre. Todos são idosos, muitos não conseguem nem lavar as mãos por conta das sequelas da hanseníase”, diz.

O ac24horas entrou em contato com a assessoria da Diocese de Rio Branco, que administra a casa de acolhida Souza Araújo, e aguarda um posicionamento sobre as medidas que estão sendo adotadas para evitar a proliferação do coronavírus no local.