Promotora do MP defende uso da cloroquina contra a Covid-19

A cloroquina vem ganhando cada vez mais adeptos no Acre, a nova defensora da aplicação do remédio foi a promotora do Ministério Público do Acre, Alessandra Marques, que usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para mandar um recado para as pessoas que criticam o uso de cloroquina em pacientes com novo coronavírus (Covid-19).

Apesar de o remédio ainda não ter sua eficácia comprovada, por estudos científicos mais robustos, a promotora defendeu o uso do medicamento em pessoas com Covid-19.

Segundo ela, “a Covid-19 é um pesadelo mundial, mas nossa ignorância piora muito nosso pesadelo”.

“Em meio a uma pandemia, em que, embora, ao que parece, sem certeza científica, a cloroquina tem sido utilizada e pacientes que dela fizeram uso têm sido salvos, gente que de algum modo forma opinião resolve dizer, de mesmo modo sem certeza científica, que o medicamento não deve ser utilizado”, escreveu Alessandra.

Mesmo com a falta de estudos mais robustos, a promotora afirmou que no momento toda a esperança de cura é válida.

“Gente, num momento assim, toda esperança é válida. No entanto, por aqui, cada dia mais fica mais claro, que ser brasileiro é aguentar firme, porque não é mole não. Quando não temos nada de útil a dizer, nosso silêncio vale ouro!”, concluiu.