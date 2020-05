Leilão de apreensões em Rio Branco e Epitaciolândia rende mais de R$ 420 mil

A Receita Federal divulgou nesta quinta-feira (7) o resultado do leilão realizado no Acre dia 5 deste mês. Trata-se de mais um leilão eletrônico para pessoas físicas e jurídicas que arrecadou, com os lotes formados pelas mercadorias apreendidas nas Unidades da Receita Federal em Rio Branco e Epitaciolândia, o valor de R$ 420.742,00.

Somando o resultado de toda a 2ª Região Fiscal, a arrematação do leilão chegou a R$ 3.410.368,00. Entre os produtos leiloados estavam carros, motos, aparelhos celulares, pneus, motores de barco, relógios, além de diversos tipos de aparelhos eletrônicos.

Mais de 1.500 proponentes foram registrados no sistema para participação, tendo sido habilitados 177 para a “fase de lances”. Do total, apenas 4 lotes não foram arrematados. Veículos, relógios, roupas, utensílios domésticos, mochilas, artesanato, pneus, peças para veículo, celulares, entre outros, foram leiloados e todo o valor arrecadado é recolhido direto para o Tesouro Nacional.