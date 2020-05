Ex-assessora da Câmara, em Brasília, assume a secretaria e Direitos Humanos no Acre

O governo apresentou nesta quinta-feira, 7, quem vai assumir a pasta de Ação Social e Direitos Humanos no Acre no lugar assistente social Claire Cameli. Será a pedagoga Ana Paula Lopes Lima, especialista em orientação educacional e funcionária pública do Estado há 33 anos.

Lima foi coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) em Rio Branco no ano de 2015 e já atuou como secretária Municipal de Assistência Social na cidade de Cruzeiro do Sul. Por último, trabalhava como assessora de Orçamento da Câmara Federal em Brasília.

Conforme entrevista publicada no portal do governo, o Notícias do Acre, sua meta será fortalecer a rede de atendimento da política de Assistência Social e manter diálogo e articulação com as outras políticas, como saúde, educação e segurança.

A assistente social Claire Cameli deixou a secretaria de Ação Social e Direitos Humanos esta semana para atuar como subsecretária na pasta de Gestão e Planejamento do governo (Seplag).