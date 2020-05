Estudantes poderão usar notas do Saeb para ingressar em universidades

MEC anunciou mais uma possibilidade de ingresso ao ensino superior por meio do Enem seriado

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o novo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que passará a ser aplicada para mais séries da educação básica e possibilitará que alunos ingressem no ensino superior. A medida foi incluída na edição desta quarta-feira (6) do Diário Oficial da União (DOU).

Por enquanto, o Saeb se limita apenas a estudantes de 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. A partir da vigência do novo modelo, as provas serão em papel para os 2º, 3º e 4º anos do ensino fundamental e de forma eletrônicas do 5º ano em diante. A aplicação da avaliação é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o Inep, o exame feito pelo computador permitirá ter estimativas mais precisas da proficiência dos alunos, assim como redução no tempo da coleta de dados e da divulgação dos resultados. Essa medida será adotada a partir do segundo semestre de 2021 para alunos do primeiro ano do ensino médio e a implementação total será gradativa nos próximos anos”, anunciou o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Com o novo Saeb, estudantes terão mais uma possibilidade para ingressar no ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) seriado. Contudo, o Enem tradicional vai continuar sendo aplicado, uma vez que o objetivo do Enem seriado é ser apenas mais uma porta de entrada ao ensino superior.

Provas aplicadas a alunos do ensino médio formarão uma nota a partir da pontuação adquirida em cada série desta etapa de ensino, que poderá ser utilizada para ingresso na universidade. “Essa é a novidade. Além do Enem tradicional, que vai continuar existindo, nós vamos oferecer também o seriado que é justamente aplicação da prova do Saeb no primeiro ano, segundo ano e no terceiro ano. E, com esse conjunto de provas, o aluno pode acessar diretamente a faculdade sem precisar fazer o Enem tradicional”, explica o presidente do Inep, Alexandre Lopes.

Ainda segundo o Inep, os estudantes que fizerem a prova da 1ª série do ensino médio em 2021 já estarão concorrendo a vagas nas universidades para quando concluírem o ensino médio, em 2023. O novo Saeb será feito em colaboração com os estados e municípios, por meio de acordos a serem firmados. O programa contará, também, com trabalho de professores que irão atuar na construção do novo formato de avaliação.

“Os professores que irão trabalhar junto às nossas equipes técnicas dentro do Inep serão multiplicadores desses conhecimentos nas suas redes. Por isso, é extremamente importante envolvê-los, pois esses professores estão na ponta do processo de avaliação nacional”, destaca Lopes.

Conforme o Inep, professores irão cooperar com o trabalho em todo o processo de preparação da avaliação. Para isso, serão capacitados para a elaboração de itens de provas, com vistas às especificidades da logística de aplicação do exame em larga escala, e atuarão, em seguida, como multiplicadores dos conhecimentos adquiridos.

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil