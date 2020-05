Em Xapuri, servidores da Saúde e coveiros recebem EPI’s para enfrentamento à pandemia

Atendendo as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da Saúde (MS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prefeitura de Xapuri entregou esta semana uma remessa EPIs – Equipamentos de Proteção Individual – para todos os servidores das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que lidam diretamente com a população e com o combate ao coronavírus.

Também foram entregues materiais aos coveiros da cidade e aos profissionais que atuam na barreira sanitária. Os servidores receberam macacões protetores, protetores faciais, óculos, máscaras N95, luvas e álcool em gel. Os EPI’s foram adquiridos com verbas oriundas de repasse do Governo Federal destinadas ao combate do Covid-19, com objetivo de dar mais segurança aos profissionais de saúde que estão mais expostos ao novo coronavírus e outras enfermidades.

Ainda segundo o secretário municipal de saúde, Wágner Menezes, “o enfrentamento ao coronavírus é constante em Xapuri, fruto do empenho e dedicação dos profissionais de saúde, sejam eles estaduais ou municipais, que vêm mostrando amor à profissão e compromisso com o próximo, doando-se grandiosamente num esforço coletivo de combate a este vírus tão perigoso. Como gestão, o que temos de fazer, estamos fazendo, possibilitando as melhores condições possíveis de trabalho aos nossos guerreiros combatentes”, destacou.

Foram atendidas com a entrega material para as quatro unidades de saúde do município, as UBS’s Félix Bestene Neto (Unidade de Referência para a Covid-19), Tia Vicência, José Francisco Silva e Mauro José Lima de Souza. A secretaria informou ainda que está trabalhando na compra de mais itens de segurança para serem distribuídos ao longo das próximas semanas.

Até a última atualização do Boletim Municipal da Covid-19, Xapuri permanecia com 11 casos positivos, confirmados pela Sesacre, sendo que 2 desses foram notificados como sendo de Rio Branco, local de residência dos pacientes. Nessa quarta-feira, 6, mais um paciente recebeu alta, conforme os critérios municipais, somando 4, até o momento, e 10 casos suspeitos estão em análise, entre eles o do autônomo Idelfonso Pimentel de Lima, que faleceu na última terça-feira, 5, apresentando sintomas de Covid-19.