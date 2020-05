Em meio a crise e pandemia, Gladson diz que escolhe salvar vidas antes da economia

O governador Gladson Cameli parece seguir firme no propósito de priorizar a saúde da população nesta pandemia do coronavírus no Acre. No momento seguinte, entende ele, a economia estará na pauta de recuperação do Estado.

“Vivemos uma situação extremamente delicada e o nosso governo tem feito tudo para enfrentarmos essa pandemia, mas precisamos escolher entre salvar vidas e salvar a economia”, diz Gladson.

E completa: “Eu entendo que sem vidas, não há economia. Por isso, o momento pede a união de todos”.

Estudo do economista Orlando Sabino, colunista do ac24horas, mostra que a Covid-19 alterou por completo as perspectivas e os pressupostos em que os orçamentos estadual e municipais foram construídos. A nova realidade, relata Sabino, impõe a necessidade de readequá-los e retificá-los devido à pandemia.

O contexto econômico e social real é de aumento da despesa pública e, de outro lado, a diminuição da receita fiscal. Os governos, ao mesmo tempo que têm de aumentar os gastos em saúde pública para salvar vidas, por outro lado, têm que se planejar para criar alternativas à retomada econômica quando o perigo maior da pandemia passar, para que as consequências futuras não sejam ainda maiores.