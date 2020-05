Em dia ameno, população procura por atendimento em lotéricas

Boa parte do estado amanheceu nesta quinta-feira, 7, com baixa na temperatura devido à passagem de uma frente fria. Estudos apontam que a temperatura mais baixa pode favorecer, teoricamente, a proliferação de vírus, como o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Mesmo assim, muitos populares de Rio Branco saíram às ruas e lotaram algumas lotéricas da capital acreana.

Também pode ser observado na manhã de hoje alguns pontos de aglomeração de pessoas, enquanto que mais de um membro da mesma família continuam procurando transitando pelas ruas. O Acre registrou hoje a marca de 1.014 contaminados pela Covid-19. O governo estadual já estuda a possibilidade de decretar lockdown mediante ao aumento dos casos e falta de leitos suficientes para a demanda.

As imagens do fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, constatam a movimentação intensa na cidade, mesmo diante de um possível colapso na saúde pública. Crianças e idosos também são vistos com frequência em meio à movimentação da cidade.

O céu nublado e encoberto, com pouco sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, pode perdurar até este domingo. A temperatura mais amena é intensa em cidades do Leste e Sul acreano, onde a massa de ar polar pode atuar com mais força.

Fotos: ac24horas.com/Sérgio Vale (todos os direitos reservados).