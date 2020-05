Corpo de idosa vítima da Covid-19 esperou 12 horas por translado

Somente às 10 horas da manhã desta quinta-feira, 7, mais de 12 horas depois da morte da idosa por Covid-19, em Cruzeiro do Sul, retiraram o corpo dela do Hospital do Juruá pra ser transportado para Tarauacá, onde será enterrado. Ana Victor de Almeida, uma aposentada de 96 anos, morreu na noite desta quarta-feira, 6, em Cruzeiro do Sul.

Ontem, depois do óbito, o Instituto Médico legal não aceitou que o corpo fosse colocado na câmara fria do local enquanto a família cuidava do trâmite burocrático.

Há Informações de que duas funerárias recusaram transportar o corpo até a cidade vizinha e houve um impasse entre a família e o Transporte Fora do Domicílio (TFD) com relação ao caixão. A Funerária Caminho de Luz faz o traslado.

Ainda não há informação sobre o enterro em Tarauacá.