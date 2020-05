Com ciúmes da esposa, foragido da justiça tenta matar homem a terçadadas

Emerson da Silva Matias recebeu voz de prisão na manhã desta quinta-feira, 7, após tentar matar o jovem, Andrey Nascimento, de 22 anos, em uma residência no Cristo Libertador. A vítima foi socorrida pelo SAMU, e seu estado de saúde é considerado grave, em decorrência de várias terçadadas.

De acordo com as informações, o crime teria sido motivado por ciúmes. A Polícia Militar descobriu, através de consulta no Sistema Nacional, que o autor tem um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça do estado do Mato Grosso do Sul.

A vítima não está bem, são diversas lesões pelo corpo. Conseguimos prender o autor numa área de matagal, atrás do estádio Marreirão, em flagrante, logo após cometer o crime e fugir. O terçado ficou no local do crime, o rapaz confessou a tentativa. Portanto, é mais um crime esclarecido”, informou a assessoria de imprensa do 8° Batalhão.

Até o momento o que se sabe é que Emerson teria tentado contra a vida de Andrey por ciúmes da esposa, mas não foram divulgados mais detalhes.